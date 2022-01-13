Подключить робокассу на сайте (битрикс)

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка562 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! Необходимо на сайте с CMS Битрикс сделать интеграцию с робокассой. Личный кабинет в робокассе уже создан, вся информация заполнена, магазин подтвержден. Необходимо подключение только на сайте

2 года назад
Alina_K35
Алина 
31 годРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
max_sch
Максим 
31 годРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$70
2 дня
RUB
Спасибо большое Максиму, все было сделано очень быстро. Будем обращаться еще.
Алина спасибо за сотрудничество. Надеюсь будем сотрудничать и дальше.