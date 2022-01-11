MODX Настроить mFilter на сайте

Нужно установить шаблон ворд преса на хостинг и довести до ума платный парсинг плагин
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть обычная структура "Категория-Подкатегория-Товар":
http://avsolo.ru/domashnie_kinoteatry/resivery
У каждого товара есть TV-поле "Бренд". На основе этих данных реализована еще такая структура представления товаров: Бренд-Подкатегория-Товар
http://avsolo.ru/brands/denon/resivery
Нужно на страницах бренда вывести фильтрацию по характеристикам. Сейчас фильтрация реализована через компонент tagManager, его нужно заменить на mFilter и выводить товары в структуру "Бренд-Подкатегория-Товар" (то есть, отображать одни и те же товары в разных категориях) таким способом: https://modx.ru/vopros-otvet/info/4767/
Для ознакомления готов предоставить доступы к движку на тестовом домене
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