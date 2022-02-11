skaraman

Сергей skaraman

 
36 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн лендинга по прототипу

    Необходим дизайн лендинга по предоставленному прототипу в Figma. Важно создать макет, а также предложить улучшения расположения блоков. Заказ ориентирован на качество и креативность в дизайне.

    FigmaNode.js
    Дизайн сайтов84 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • MODX Настроить mFilter на сайте

    Необходимо настроить компонент mFilter на сайте MODX для реализации фильтрации товаров по характеристикам на страницах бренда. Текущая фильтрация через tagManager должна быть заменена, чтобы отображать товары в структуре 'Бренд-Подкатегория-Товар'. Предоставляются доступы к тестовому домену для работы.

    MODX
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад