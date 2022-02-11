Необходимо настроить компонент mFilter на сайте MODX для реализации фильтрации товаров по характеристикам на страницах бренда. Текущая фильтрация через tagManager должна быть заменена, чтобы отображать товары в структуре 'Бренд-Подкатегория-Товар'. Предоставляются доступы к тестовому домену для работы.