Необходим дизайн лендинга по предоставленному прототипу в Figma. Важно создать макет, а также предложить улучшения расположения блоков. Заказ ориентирован на качество и креативность в дизайне.
Дизайн сайтов84 заявки
Закрыт
3 года назад
Необходим дизайн лендинга по предоставленному прототипу в Figma. Важно создать макет, а также предложить улучшения расположения блоков. Заказ ориентирован на качество и креативность в дизайне.
Необходимо настроить компонент mFilter на сайте MODX для реализации фильтрации товаров по характеристикам на страницах бренда. Текущая фильтрация через tagManager должна быть заменена, чтобы отображать товары в структуре 'Бренд-Подкатегория-Товар'. Предоставляются доступы к тестовому домену для работы.