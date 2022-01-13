max_sch

Максим max_sch

 
32 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов и интернет-продвижение под ключ

Более 10 лет опыта в интернет-маркетинге. Увеличиваю продажи на сайтах минимум на + 30% С помощью:

1) Выстраивания грамотной стратегии продвижения

2) Создания сайта с 0 на платформах Bitrix, Tilda, WordPress

3) Корректировки страниц сайта (делаю их более продающими)

4) Увеличения LTV вашего продукта (увеличение повторных продаж)

5) SEO-оптимизации сайта

6) Контекстной рекламы Яндекс.Директ, Google Ads

7) Продвижения на картах

8) Крауд-маркетинга

9) Управления репутацией

Все инструменты подтверждены успешными кейсами моих клиентов:

Кейс по разработке интернет-магазина подшипников на Bitrix

Кейс по разработке интернет-магазина фарфора

Кейс по разработке интернет-магазина упаковки

Кейс по продвижению производственного предприятия

Кейс по продвижению клиники эстетической медицины

Кейс по продвижению юридических услуг

Задачи выполняю быстро и результативно, настроен на долгосрочное сотрудничество.

Консультация - бесплатно. Звоните!

+7 900 653 6230

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Отзывы заказчиков

Cyxik
58 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$196
10 баллов
3 года назад
Битрикс 24
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Tikho
39 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$130
10 баллов
3 года назад
Лендинг для курса астрологии
Максим, спасибо большое за создание нашего лендинга!! Все получилось со вкусом и очень стильно! Мы в восторге и главное не дорого!!! Всем рекомендуем Максима!!!
Светлана, спасибо за сотрудничество. С вами было очень приятно работать. Успехов вам. Обращайтесь!
Ответный отзыв
guest_16424070608247
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Cобрать семантическое ядро
Работа выполнена качественно. Максим помог сформировать техническое задание с учётом нашей специфики. Все исполнено в срок, с учётом всех пожеланий. Спасибо, будем обращаться вновь.
Было приятно выполнить заказ. Всегда на связи. Оплата вовремя.
Ответный отзыв
Alina_K35
Алина 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$70
10 баллов
3 года назад
Подключить робокассу на сайте (битрикс)
Спасибо большое Максиму, все было сделано очень быстро. Будем обращаться еще.
Алина спасибо за сотрудничество. Надеюсь будем сотрудничать и дальше.
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Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $160
от 14 дней
нет рейтинга