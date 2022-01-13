Более 10 лет опыта в интернет-маркетинге. Увеличиваю продажи на сайтах минимум на + 30% С помощью:
1) Выстраивания грамотной стратегии продвижения
2) Создания сайта с 0 на платформах Bitrix, Tilda, WordPress
3) Корректировки страниц сайта (делаю их более продающими)
4) Увеличения LTV вашего продукта (увеличение повторных продаж)
5) SEO-оптимизации сайта
6) Контекстной рекламы Яндекс.Директ, Google Ads
7) Продвижения на картах
8) Крауд-маркетинга
9) Управления репутацией
Все инструменты подтверждены успешными кейсами моих клиентов:
Кейс по разработке интернет-магазина подшипников на Bitrix
Кейс по разработке интернет-магазина фарфора
Кейс по разработке интернет-магазина упаковки
Кейс по продвижению производственного предприятия
Кейс по продвижению клиники эстетической медицины
Кейс по продвижению юридических услуг
Задачи выполняю быстро и результативно, настроен на долгосрочное сотрудничество.
Консультация - бесплатно. Звоните!
+7 900 653 6230
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