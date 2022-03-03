Битрикс 24

Веб-программированиеЗавершен1 заявка594 просмотра
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да прям по пунктам оцените, или связанно по пунктам.чтобы понимали, предыдущий разраб как-то привязал вывод цен к курсу ЦБ. Они ежедневно обновляются. И новая, 2 актуальные задачи, которые я не добавлял туда:да прям по пунктам оцените, или связанно по пунктам.чтобы понимали, предыдущий разраб как-то привязал вывод цен к курсу ЦБ. Они ежедневно обновляются. И новая, 2 актуальные задачи, которые я не добавлял туда:Добавить второй вариант цены. У нас есть текущая цена. Назовем её оптовая.Будет еще розничная цена.В корзине товары пусть считаются по розничной цене. Оптовая цена будет чисто для информации, до какого низа мы можем "упасть". Если гемморойно переделывать рассчеты на второй тип цен, то мы можем через выгрузку перенести текущие цены в нужный столбец, а текущие цены заполнить новыми значениями (розничными ценами)И еще хотелось бы добавить какую-то галочку, чтобы клиент давал нам понять, что по этому товару он хочет спец цену.Тоже подумай как это можно грамотно реализовать.Обновление цен в уже оформленном заказе в соответствии с курсом ЦБ, также ежедневно. На сайте они обновляются. А вот в заказе уже нет...

вот актуальный список задач

2 года назад
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранный исполнитель
max_sch
Максим 
31 годРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$196
15 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Было очень приятно выполнить задачу для Александра. Рекомендую.
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