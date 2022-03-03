Битрикс 24

Добрый день, есть вопрос по wb api, пишите те, кто имел опыт в этой области. Также, возможно, не получается отправить post-запрос на другой сервер. Пишите те, кто имеет хороший опыт по отправке post-запросов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
да прям по пунктам оцените, или связанно по пунктам.чтобы понимали, предыдущий разраб как-то привязал вывод цен к курсу ЦБ. Они ежедневно обновляются. И новая, 2 актуальные задачи, которые я не добавлял туда:да прям по пунктам оцените, или связанно по пунктам.чтобы понимали, предыдущий разраб как-то привязал вывод цен к курсу ЦБ. Они ежедневно обновляются. И новая, 2 актуальные задачи, которые я не добавлял туда:Добавить второй вариант цены. У нас есть текущая цена. Назовем её оптовая.Будет еще розничная цена.В корзине товары пусть считаются по розничной цене. Оптовая цена будет чисто для информации, до какого низа мы можем "упасть". Если гемморойно переделывать рассчеты на второй тип цен, то мы можем через выгрузку перенести текущие цены в нужный столбец, а текущие цены заполнить новыми значениями (розничными ценами)И еще хотелось бы добавить какую-то галочку, чтобы клиент давал нам понять, что по этому товару он хочет спец цену.Тоже подумай как это можно грамотно реализовать.Обновление цен в уже оформленном заказе в соответствии с курсом ЦБ, также ежедневно. На сайте они обновляются. А вот в заказе уже нет...
вот актуальный список задач
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