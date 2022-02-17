Разработка по ТЗ. Спринт #2

$950
Веб-программированиеЗавершен1 заявка30 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка по ТЗ. Спринт #2

2 года назад
ggrinyov
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
2 года назад
$950
10 дней
RUBWMZ
Продолжаем работу над проектом.
Все отлично. Проект очень интересный и работа идет очень продуктивно!
  • Похожие заказы

  • Wildberries api

    Добрый день,  есть вопрос по wb api, пишите те, кто имел опыт в этой области.  Также, возможно, не получается отправить post-запрос на другой сервер. Пишите те, кто имеет хороший опыт по отправке post-запросов.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка интернет-магазина

    Для сайта https://pravovoe-soprovogdenie.ru/необходимо создать Интернет-магазин документов. Интернет магазин должен делаться на отдельном дом. Стилистика Интернет-магазина должна соответствовать сайту https://pravovoe-soprovogdenie.ru/(исходники дизайна данного сайта предоставлю). Интернет-магазин по структуре и функциональности должен быть схож с данным интернет-магазином: https://portal-yuridicheskih-uslug.ru/magazin-juridicheskih-dokumentov В Интернет-магазине ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать личные кабинеты Frontend (Nuxt & Vue)

    Задачи: ﻿﻿- Разработка личного кабинета Паблишера - Разработка личного кабинета Аффилейт Менеджера - Верстка страницы карточки трейдера Для успешного одобрения в проект потребуются: - Опыт разработки на JS от 5-х лет; - Vue.js (Vuex, VueRouter, Vuetify, Vue-cli); - Умение самостоятельно поправить верстку ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Небольшой FrontEnd на vuejs и quasar

    Необходимо разработать небольшой FrontEnd для приложения мониторинга данных: Необходима имплементация нескольких методов: 1. Авторизация 2. Добавление/Редактирование/Удаление контроллеров 3. Добавление/Редактирование/Удаление датчиков 4. Листинг контроллеров 5. Листинг датчиков  6. Детальная страница датчика с графиком исторических данных и текущего значения Детали Вышлю выбранному кандидату. Использовать Quasar ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать сайт на WP + Astra Theme по заданному ТЗ

    Доброе время суток, уважаемые фрилансеры. По заданному ТЗ прошу создать сайт на базе CMS WP с применением выбранного шаблона Astra. В рамках шаблона поправить главную страницу, сформировать внутренние страницы (по ТЗ), наполнить сайт информацией из ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Внести правки в форму заказа

    1. Поправить вывод ошибок (всего 4 вида их), чтобы выглядело аккуратно, без перекосов и компактно. Желательно в одном стиле (например по центру, с аккуратными отступами). - Минимальная цена заказа - Выбранный тип продается от N ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Парсинг сайтов на готовом движке (nodejs/es6/jest)

    $7

    Нужны разработчики для реализация серверных парсеров сайтов на стеке ES6(nodejs)/Jest(тесты) Получение страниц реализовывать не надо, за это отвечает движок. Задача исполнителя - именно разбор контента страниц, т.е. борьба с UX-дизайнером на целевом сайте. Используются уже разработанные библиотеки: ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Битрикс (Аспро)

    Здравствуйте, ищу Битрикс программиста для переноса сайта на шаблон Аспро. Все детали - кандидату. Указывайте стоимость часа работы и опыт работы.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Ищу специалиста знакомого с JBZOO

    Нужно доработать элемент Download, сейчас там возможность загрузить файл/файлы, в карточке выводится просто иконка формата файла и ссылка/кнопка на скачивание, надо добавить загрузку фото, названия и описания.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад