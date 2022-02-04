Сделать выгрузку авто в каталог на сайте по АПИ

Здравствуйте, есть каталог авто на сайте tosei.ru/ (WordPress), сейчас авто там добавлены вручную, есть необходимость добавить автоматическую синхронизацию с сайтом авто аукционов по АПИ.

Примеры уже реализованных решений на этом АПИ:

jpstar.ru

kimuracars.com

a.tokidoki.su

Документация по АПИ:

avto.jp/api.html?on

avto.jp/api.html?to