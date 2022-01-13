Нужно натянуть сверстанный дизайн на движок джумлы. По факту это клон действующего сайта на джумле. Просто редизайн. Интересует цена и срок выполнения.
Создать мультисайт на GRAV CMS и перенести верстку и контент
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Нужно создать и перенести 3 сайта на GRAV CMS как один мультиязычный мультисайт.
Сейчас используется Bolt CMS, которая использует тот же шаблонизатор что и GRAV (twig).
- Основной сайт - эти шаблоны берем за основу для всех 3х сайтов
- Дополнительные сайты: 1й создавался как копия основного, поэтому там те же шаблоны) и
- 2й (тут другие шаблоны, но они больше не нужны)
Верстка и шаблоны:
для всех 3 сайтов должны использоваться одни и теже шаблоны на основе шаблонов для основного сайта.
Перенос контента:
1) С первого сайта переносим только эти страницы:
1.1) главную - на главной берем только основную картинку города и обрезаем если нужно, чтобы была по размеру как баннер на главной на 1м сайте (слайдер не нужен)
12 статических страниц на нем. и 12 стат страниц на англ. языках
Для всех страниц: контактную форму на каждой странице делать НЕ НУЖНО (сейчас так)
Правовые страницы тут те же самые (5 штук на нем и 5 на англ), что и на основном сайте
2) С основного переносим
все КРОМЕ 2 разделов с модулями
это значит
- 13 статических страниц на англ и 13 на нем, 11 страниц на русском языках
- 5 страниц с правовой информацией (тут только текст) на англ и 5 на нем языках
- контактная форма на 3х языках
- 41 статья на англ
- 47 статей на нем
- 5 статей на русском
- 4 статические страницы на англ и 4 на нем
- Правовые страницы тут те же самые (5 штук на нем и 5 на англ), что и на основном сайте
- 5 статей на англ
- 30 статей на нем
Требования к новым сайтам:
- Качественное создание мультиязычного мультисайта на GRAV как "для себя".
- Повторяющиеся элементы не должны копироваться (например, контактный банер на каждой странице), и должны в СMS существовать только один раз.
- Один сайт должен быть 3х язычный, 2а других 2х язычные.
- На блоге у пользователя есть возможность оценивать каждую статью (ставить звездочки внизу статьи) - эти звездочки показываются на странице поиска в гугле - этот функционал включая использование микроразметки для статей нужно также перенести (должно работать без выставления кук).
- Сайт не должен ставить для пользователей никакие куки кроме сессионных.
- Нужно установить плагин для админки.
- На блогах должны использоваться категории.
- Сайты должны автоматически генерировать сайтмеп для гугла.
- Сайт должен генерировать RSS фиды для статей с блога.
- Написать простенький плагин, который создает новый Email Obfuscator фильтр для Twig на основе готового решения для Bolt CMS (предоставлю) - чтобы в шаблонах можно было использовать {{ someEmailAdress|obfuscateEmail }}
- Добавить возможность комментирования статей на блоге с помощью готового плагина
- Желательно сохранить урлы, если это невозможно, нужно создать правила переадресации для Apache
- Webserver
- Дизайн переключателя языков нужно изменить, название языка должно писаться полностью, например English, это должен быть дропдаун.
- На сайтах должен работать полноценный поиск (можно этот : ccылку дам )
- Все статьи на блоги должны быть добавлены как маркдаун, и новые также добавляться в маркдауне.
- Неиспользуемый СSS и лейбы для шаблонов не должны переносится.
Думаю можно взять шаблоны и версту c Bolt CMS для Grav CMS 1 к 1, так как и там и там Twig - это позволит сэкономить время (это нужно изучить).
Все описано детально, новых требований не будет, поэтому прошу вносить предложения с КОНКРЕТНОЙ ЦЕНОЙ.
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