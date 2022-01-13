Создать мультисайт на GRAV CMS и перенести верстку и контент

Нужно создать и перенести 3 сайта на GRAV CMS как один мультиязычный мультисайт.

Сейчас используется Bolt CMS, которая использует тот же шаблонизатор что и GRAV (twig).

Основной сайт - эти шаблоны берем за основу для всех 3х сайтов

Дополнительные сайты: 1й создавался как копия основного, поэтому там те же шаблоны) и

2й (тут другие шаблоны, но они больше не нужны)

Верстка и шаблоны:

для всех 3 сайтов должны использоваться одни и теже шаблоны на основе шаблонов для основного сайта.

Перенос контента:

1) С первого сайта переносим только эти страницы:

1.1) главную - на главной берем только основную картинку города и обрезаем если нужно, чтобы была по размеру как баннер на главной на 1м сайте (слайдер не нужен)

12 статических страниц на нем. и 12 стат страниц на англ. языках

Для всех страниц: контактную форму на каждой странице делать НЕ НУЖНО (сейчас так)

Правовые страницы тут те же самые (5 штук на нем и 5 на англ), что и на основном сайте

2) С основного переносим

все КРОМЕ 2 разделов с модулями

это значит

13 статических страниц на англ и 13 на нем, 11 страниц на русском языках

5 страниц с правовой информацией (тут только текст) на англ и 5 на нем языках

контактная форма на 3х языках

Также переносим статьи с блога (для всех статей стандартная вёрстка, никаких особенностей, в редких статьях больше одной картинки):

41 статья на англ

47 статей на нем

5 статей на русском

3) С 2го переносим

4 статические страницы на англ и 4 на нем

Правовые страницы тут те же самые (5 штук на нем и 5 на англ), что и на основном сайте

Также переносим статьи с блога (для всех статей стандартная вёрстка, никаких особенностей, в редких статьях больше одной картинки):

5 статей на англ

30 статей на нем

Требования к новым сайтам:

Качественное создание мультиязычного мультисайта на GRAV как "для себя".

Повторяющиеся элементы не должны копироваться (например, контактный банер на каждой странице), и должны в СMS существовать только один раз.

Один сайт должен быть 3х язычный, 2а других 2х язычные.

На блоге у пользователя есть возможность оценивать каждую статью (ставить звездочки внизу статьи) - эти звездочки показываются на странице поиска в гугле - этот функционал включая использование микроразметки для статей нужно также перенести (должно работать без выставления кук).

Сайт не должен ставить для пользователей никакие куки кроме сессионных.

Нужно установить плагин для админки.

На блогах должны использоваться категории.

Сайты должны автоматически генерировать сайтмеп для гугла.

Сайт должен генерировать RSS фиды для статей с блога.

Написать простенький плагин, который создает новый Email Obfuscator фильтр для Twig на основе готового решения для Bolt CMS (предоставлю) - чтобы в шаблонах можно было использовать {{ someEmailAdress|obfuscateEmail }}

Добавить возможность комментирования статей на блоге с помощью готового плагина

Желательно сохранить урлы, если это невозможно, нужно создать правила переадресации для Apache

Webserver

Дизайн переключателя языков нужно изменить, название языка должно писаться полностью, например English, это должен быть дропдаун.

На сайтах должен работать полноценный поиск (можно этот : ccылку дам )

Все статьи на блоги должны быть добавлены как маркдаун, и новые также добавляться в маркдауне.

Неиспользуемый СSS и лейбы для шаблонов не должны переносится.

Думаю можно взять шаблоны и версту c Bolt CMS для Grav CMS 1 к 1, так как и там и там Twig - это позволит сэкономить время (это нужно изучить).

Все описано детально, новых требований не будет, поэтому прошу вносить предложения с КОНКРЕТНОЙ ЦЕНОЙ.