Создать мультисайт на GRAV CMS и перенести верстку и контент

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка890 просмотров
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Нужно создать и перенести 3 сайта на GRAV CMS как один мультиязычный мультисайт.

Сейчас используется Bolt CMS, которая использует тот же шаблонизатор что и GRAV (twig).

  • Основной сайт - эти шаблоны берем за основу для всех 3х сайтов
  • Дополнительные сайты: 1й создавался как копия основного, поэтому там те же шаблоны) и
  • 2й (тут другие шаблоны, но они больше не нужны)

Верстка и шаблоны:

для всех 3 сайтов должны использоваться одни и теже шаблоны на основе шаблонов для основного сайта.

Перенос контента:

1) С первого сайта переносим только эти страницы:

1.1) главную - на главной берем только основную картинку города и обрезаем если нужно, чтобы была по размеру как баннер на главной на 1м сайте (слайдер не нужен)

12 статических страниц на нем. и 12 стат страниц на англ. языках

Для всех страниц: контактную форму на каждой странице делать НЕ НУЖНО (сейчас так)

Правовые страницы тут те же самые (5 штук на нем и 5 на англ), что и на основном сайте

2) С основного переносим

все КРОМЕ 2 разделов с модулями

это значит

  • 13 статических страниц на англ и 13 на нем, 11 страниц на русском языках
  • 5 страниц с правовой информацией (тут только текст) на англ и 5 на нем языках
  • контактная форма на 3х языках
Также переносим статьи с блога (для всех статей стандартная вёрстка, никаких особенностей, в редких статьях больше одной картинки):

  • 41 статья на англ
  • 47 статей на нем
  • 5 статей на русском
3) С 2го переносим

  • 4 статические страницы на англ и 4 на нем
  • Правовые страницы тут те же самые (5 штук на нем и 5 на англ), что и на основном сайте
Также переносим статьи с блога (для всех статей стандартная вёрстка, никаких особенностей, в редких статьях больше одной картинки):

  • 5 статей на англ
  • 30 статей на нем

Требования к новым сайтам:

  • Качественное создание мультиязычного мультисайта на GRAV как "для себя".
  • Повторяющиеся элементы не должны копироваться (например, контактный банер на каждой странице), и должны в СMS существовать только один раз.
  • Один сайт должен быть 3х язычный, 2а других 2х язычные.
  • На блоге у пользователя есть возможность оценивать каждую статью (ставить звездочки внизу статьи) - эти звездочки показываются на странице поиска в гугле - этот функционал включая использование микроразметки для статей нужно также перенести (должно работать без выставления кук).
  • Сайт не должен ставить для пользователей никакие куки кроме сессионных.
  • Нужно установить плагин для админки.
  • На блогах должны использоваться категории.
  • Сайты должны автоматически генерировать сайтмеп для гугла.
  • Сайт должен генерировать RSS фиды для статей с блога.
  • Написать простенький плагин, который создает новый Email Obfuscator фильтр для Twig на основе готового решения для Bolt CMS (предоставлю) - чтобы в шаблонах можно было использовать {{ someEmailAdress|obfuscateEmail }}
  • Добавить возможность комментирования статей на блоге с помощью готового плагина
  • Желательно сохранить урлы, если это невозможно, нужно создать правила переадресации для Apache
  • Webserver
  • Дизайн переключателя языков нужно изменить, название языка должно писаться полностью, например English, это должен быть дропдаун.
  • На сайтах должен работать полноценный поиск (можно этот : ccылку дам )
  • Все статьи на блоги должны быть добавлены как маркдаун, и новые также добавляться в маркдауне.
  • Неиспользуемый СSS и лейбы для шаблонов не должны переносится.
Дополнительная информация:

Думаю можно взять шаблоны и версту c Bolt CMS для Grav CMS 1 к 1, так как и там и там Twig - это позволит сэкономить время (это нужно изучить).

Все описано детально, новых требований не будет, поэтому прошу вносить предложения с КОНКРЕТНОЙ ЦЕНОЙ.

2 года назад
alex_zin
44 годаГермания
2 года в сервисе
Был
2 года назад