Нужно натянуть сверстанный дизайн на движок джумлы. По факту это клон действующего сайта на джумле. Просто редизайн. Интересует цена и срок выполнения.
Оптимизировать скорость работы корпоративного сайта на 1С-Битрикс
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Здравствуйте. Стоит задача выполнить рекомендации Гугла по скорости загрузки станиц для сайта https://contrast.film/. В идеале завести в "зеленую" зону Google Page Speed Insights главную и страницу услуги.
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