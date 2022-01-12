Оптимизировать скорость работы корпоративного сайта на 1С-Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка84 просмотра
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Здравствуйте. Стоит задача выполнить рекомендации Гугла по скорости загрузки станиц для сайта https://contrast.film/. В идеале завести в "зеленую" зону Google Page Speed Insights главную и страницу услуги.

2 года назад
e_volchenko
Евгений 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад