Ошибка в верстке формы печати Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок922 просмотра
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Ошибка в верстке шаблона странницы каталога для печати. Сайт на cms wordpress. Диагностировать проблему (кто, когда сделал и как избежать в дальнейшем), исправить набор блоков и оптимально распределить их по шаблону. Так же проконсультировать на предмет актуальности почтового модуля (скрипта) и его обновлений

WordPress
2 года назад
pisalo
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
21 час назад
Выбранный исполнитель
tarasovweb
26 летСША
3 года в сервисе
Был
18 дней назад
2 года назад
$10
1 день
RUBWMZ
С моей стороны было множество проблем начиная от элементарного непонимания очага ошибок и заканчивая объемом работ и временем. Илья максимально доходчиво объяснил всю суть поломки, предложил несколько вариантов решения, выслушал внимательно все мои пожелания, после, без лишних слов, в кратчайшие сроки выполнил гораздо больше чем обещал, итог превосходный авторский модуль со всем необходимым функционалом, надежный и практичный. Приятное, профессиональное сотрудничество. Большое спасибо, обязательно буду обращаться и впредь.
Благодарю за доверие! Буду рад сотрудничать снова!