Сделать панель управления для сайта

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки649 просмотров
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Есть готовый дизайн, доступ дам после выбора участника

Нужно сделать добавление, удаление и обновление программ, а также ключей для них

У каждого участника должны быть права либо на определенную программу, либо на все

Вход должен быть реализован через email + пароль и ключ-приглашение, после первого входа ключ-приглашение не нужно

Базы данных: MySQL + MongoDB 

Желательный стек: Laravel + Vue

2 года назад
alex_kydrov
Александр 
30 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад