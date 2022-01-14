Сделать панель управления для сайта

Есть готовый дизайн, доступ дам после выбора участника

Нужно сделать добавление, удаление и обновление программ, а также ключей для них

У каждого участника должны быть права либо на определенную программу, либо на все

Вход должен быть реализован через email + пароль и ключ-приглашение, после первого входа ключ-приглашение не нужно

Базы данных: MySQL + MongoDB

Желательный стек: Laravel + Vue