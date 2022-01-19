Внести изменения на сайт на insales

Веб-программированиеЗакрытнет заявок540 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Существует сайт, создан на платформе insales. Необходимо внести изменения в отображение каталога, добавить текстовые блоки, изменить отображение карточки товара. Есть ТЗ

2 года назад
guest_16426001810798
2 года в сервисе
Был
2 года назад