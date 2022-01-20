API для арбитражной платформы - СРА

$300
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка533 просмотра
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Добрый день, требуется создать API для СРА - арбитражной платформы.Под типы трафика.СРА - вознаграждение за действие, ставка.Refshare - процент с продаж, первой и повторных. то есть запрос с базы рекламодателя, к его сайту - порталу - платформе, о повторных покупках клиентом.То есть сверка по IP, локации, приведен нашим сайтом, и каким именно вэб-мастером.Sale - процент с продаж, только с первой.Lead - регистрации, подача заявок, или заполнение формы.Так же требуется в API реализовать систему сигналов.

Полное описание ТЗ в прикрепленном файле, требуется написать на ПХП Ларавел

2 года назад
guest_16101224060294
3 года в сервисе
Был
год назад
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