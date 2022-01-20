Исправить ошибки на сайте

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки928 просмотров
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Прошлый программист перенес видео, которое отображается на обложке, а также базу данных СРМ на хостинг рег ру. Сайт на платформе тильда. Сейчас ничего из этого на сайте не отображается.

На прошлой неделе всё было нормально. Возможно, проблема с сертификатами. Если перейти под немного другой ссылкой, то все отображается (кроме видео, сейчас в коде на сайте стоит неактивная).

2 года назад
guest_16404066523175
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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