Исправить ошибки на сайте

Прошлый программист перенес видео, которое отображается на обложке, а также базу данных СРМ на хостинг рег ру. Сайт на платформе тильда. Сейчас ничего из этого на сайте не отображается.

На прошлой неделе всё было нормально. Возможно, проблема с сертификатами. Если перейти под немного другой ссылкой, то все отображается (кроме видео, сейчас в коде на сайте стоит неактивная).