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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
WooCommerceWordPress
Успешно сделал нужную мне функцию на сайте. Протестировал, доработал по требованию. Всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик: постоянно на связи, понятно формирует требования, оплата без задержек. Рекомендую!
$20
10 баллов
3 года назад
WordPress
Работой и сотрудничеством доволен - всё быстро сделано, и точно, согласно задания. Надо было найти ошибки в плагине и восстановить работоспособность сайта. Очень хорошо разбирается в wordpress. Кому нужно что-то там изменить, доработать, исправить - рекомендую с ним работать!
Ответный отзыв
Отличный заказчик: моментально вышел на связь и постоянно её поддерживал, понятно объяснил техническое задание, оплатил сразу же по просьбе. Рекомендую к сотрудничеству!
$30
10 баллов
3 года назад
1СWooCommerceWordPress
Дмитрий выполнил работу в срок и очень качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
К Михаилу претензий нет: всегда был на связи, задания формировал четко, с оплатой не задерживал. Рекомендую.