amberland512

Дмитрий amberland512

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Расширение функционала сайтов, написанных на WordPress.

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

Kameramann5
Даниил 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
3 года назад
Помочь с wordpress
WooCommerceWordPress
Успешно сделал нужную мне функцию на сайте. Протестировал, доработал по требованию. Всегда на связи. Рекомендую!
Отличный заказчик: постоянно на связи, понятно формирует требования, оплата без задержек. Рекомендую!
Ответный отзыв
embargo12
Антон 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$20
10 баллов
3 года назад
Доработка сайта на wordpress - плагин «Open Editor»
WordPress
Работой и сотрудничеством доволен - всё быстро сделано, и точно, согласно задания. Надо было найти ошибки в плагине и восстановить работоспособность сайта. Очень хорошо разбирается в wordpress. Кому нужно что-то там изменить, доработать, исправить - рекомендую с ним работать!
Отличный заказчик: моментально вышел на связь и постоянно её поддерживал, понятно объяснил техническое задание, оплатил сразу же по просьбе. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Savchenko-M
Савченко 
38 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
3 года назад
Интеграция карты openstreetmap в woocommerce
WooCommerceWordPress
Дмитрий выполнил работу в срок и очень качественно. Рекомендую.
К Михаилу претензий нет: всегда был на связи, задания формировал четко, с оплатой не задерживал. Рекомендую.
Ответный отзыв