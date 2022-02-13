Помочь с wordpress

Задача такая: нужно, чтобы когда зарегистрированный пользователь добавил товары в корзину, ушел с сайта, а цена снизилась на сайте на какой-нибудь товар в корзине, на почту пользователю приходило бы сообщение, о том, что цена снизилась у товара в его корзине. Я думаю это можно сделать изменив плагин Abandoned Cart Lite for WooCommerce или свой отдельный плагин написать.