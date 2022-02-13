Помочь с wordpress

Имеются лендинги созданные на конструкторе Tilda. Экспортировали их в код и загрузили на наш хостинг. Задача посадить лендинг на CMS, настроить поддомены с городами и шаблонами мета тегов. Настроить подмену города в заголовке h1. Настроить ...
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Задача такая: нужно, чтобы когда зарегистрированный пользователь добавил товары в корзину, ушел с сайта, а цена снизилась на сайте на какой-нибудь товар в корзине, на почту пользователю приходило бы сообщение, о том, что цена снизилась у товара в его корзине. Я думаю это можно сделать изменив плагин Abandoned Cart Lite for WooCommerce или свой отдельный плагин написать.
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