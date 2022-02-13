Помочь с wordpress

$15
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки681 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача такая: нужно, чтобы когда зарегистрированный пользователь добавил товары в корзину, ушел с сайта, а цена снизилась на сайте на какой-нибудь товар в корзине, на почту пользователю приходило бы сообщение, о том, что цена снизилась у товара в его корзине. Я думаю это можно сделать изменив плагин Abandoned Cart Lite for WooCommerce или свой отдельный плагин написать.

WordPress
2 года назад
Kameramann5
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
amberland512
Дмитрий 
28 летУкраина
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
2 года назад
$20
1 день
UAH
Успешно сделал нужную мне функцию на сайте. Протестировал, доработал по требованию. Всегда на связи. Рекомендую!
Отличный заказчик: постоянно на связи, понятно формирует требования, оплата без задержек. Рекомендую!