Имеются лендинги созданные на конструкторе Tilda. Экспортировали их в код и загрузили на наш хостинг. Задача посадить лендинг на CMS, настроить поддомены с городами и шаблонами мета тегов. Настроить подмену города в заголовке h1. Настроить ...
Перенос информации с движка OpenCart с Version 2.0.3.1 на ocStore
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Итак есть исходный сайт на OpenCart с Version 2.0.3.1
Есть тестовый сайт с установленным на него ocStore
Нужно
1 - подобрать список шаблонов ocStore на утверждение 2-3 шт
2 - перенести информацию с OpenCart с Version 2.0.3.1 на тестовый сайт ocStore сохранением URL (возможно. с помощью плагина экспорта - можно купить главное понимать что покупать и чтобы он работал)
3 - установить выбранный шаблон на сайт
На текущем сайте просто товары без супер программирования - просто сайт с наполненными товарами
Только безопасная сделка
Срок разработки до 6 дней.
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