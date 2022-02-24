Перенос информации с движка OpenCart с Version 2.0.3.1 на ocStore

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки571 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Итак есть исходный сайт на OpenCart с Version 2.0.3.1

Есть тестовый сайт с установленным на него ocStore 

Нужно

1 - подобрать список шаблонов ocStore на утверждение 2-3 шт

2 - перенести информацию с OpenCart с Version 2.0.3.1 на тестовый сайт ocStore сохранением URL (возможно. с помощью плагина экспорта - можно купить главное понимать что покупать и чтобы он работал)

3 - установить выбранный шаблон на сайт

На текущем сайте просто товары без супер программирования - просто сайт с наполненными товарами

Только безопасная сделка

Срок разработки до 6 дней.

OpenCart
2 года назад
flint911
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
2 года назад
$60
2 дня
RUB
Все и даже больше чем обещалось выполнено в срок по приемлемой цене. Спасибо исполнителю буду сотрудничать еще.
Спасибо за предоставленную работу. Хороший заказчик, приятное общение, оплата сразу, однозначно рекомендую!