Перенос информации с движка OpenCart с Version 2.0.3.1 на ocStore

Итак есть исходный сайт на OpenCart с Version 2.0.3.1

Есть тестовый сайт с установленным на него ocStore

Нужно

1 - подобрать список шаблонов ocStore на утверждение 2-3 шт

2 - перенести информацию с OpenCart с Version 2.0.3.1 на тестовый сайт ocStore сохранением URL (возможно. с помощью плагина экспорта - можно купить главное понимать что покупать и чтобы он работал)

3 - установить выбранный шаблон на сайт

На текущем сайте просто товары без супер программирования - просто сайт с наполненными товарами

Только безопасная сделка

Срок разработки до 6 дней.