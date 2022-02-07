Обновить на сайте Joomla

[url=https://avtoximchistka.ru/]https://avtoximchistka.ru/[/url] Нужно поправить сайт, а именно раньше при переходе в галерею или на любой раздел, грузился раздел а сейчас ссылка идет на раздел, но всегда отображается главная страница. Например: [url=https://avtoximchistka.ru/gallery/khimchistka-avtomobilya/]https://avtoximchistka.ru/gallery/khimchistka-avtomobilya/[/url] [url=https://avtoximchistka.ru/news/chto-takoe-ozonirovanie-salona-avtomobilya/]https://avtoximchistka.ru/news/chto-takoe-ozonirovanie-salona-avtomobilya/[/url] [url=https://avtoximchistka.ru/services/polirovka-avtomobilya/abrazivnaya-polirovka/]https://avtoximchistka.ru/services/polirovka-avtomobilya/abrazivnaya-polirovka/[/url] При нажатии фотогалереи или услуг, отображается главная страница, но ...