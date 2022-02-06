Доработка сайта на WP

Есть маркет на wp, нужно настроить вендорные плагины, сделать маркетплейс и убрать текущую тему, повешать новую без тормозов, подробнее обсудим..
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Доработка по дизайну и функционалу сайта на WP
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