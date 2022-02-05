Доработки сайта на битрикс

Нужно добавить 170 товаров на сайт интернет магазина, поменять цветовую схему и переделать дизайн кнопок. Сайт на Woocommerce Wordpress, подробное ТЗ предоставим.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Требуются следующие доработки на сайте под управлением CMS 1С-Битрикс:
1. Сделать функционал выбора учреждения при входе на сайт
Необходимо, чтобы при входе на сайт всплывало окно с выбором города и учреждения в выбранном городе.
После выбора данная информация должна закрепляться вверху
При оформлении заказа выбранное учреждение должно помещаться (автоматически запомнятся) в поле Город и Учреждение получателя
Информация о городе и учреждении находятся в инфоблоке с типом каталог
2. Доделать мобильную версию сайта
Поправить мобильно меню:
- не работает ссылка меню
- в корзине отображается неверное количество товара
- не работают кнопки Купить и Выбор количества + -
- поправить дизайн кнопки Купить в детальном просмотре на мобильной и ПК версии
Во вложении скриншоты.
Задача срочная, предлагайте сроки и стоимость
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