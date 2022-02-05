Доработки сайта на битрикс

Добрый день! Требуются следующие доработки на сайте под управлением CMS 1С-Битрикс:

1. Сделать функционал выбора учреждения при входе на сайт

Необходимо, чтобы при входе на сайт всплывало окно с выбором города и учреждения в выбранном городе.

После выбора данная информация должна закрепляться вверху

При оформлении заказа выбранное учреждение должно помещаться (автоматически запомнятся) в поле Город и Учреждение получателя

Информация о городе и учреждении находятся в инфоблоке с типом каталог

2. Доделать мобильную версию сайта

Поправить мобильно меню:

- не работает ссылка меню

- в корзине отображается неверное количество товара

- не работают кнопки Купить и Выбор количества + -

- поправить дизайн кнопки Купить в детальном просмотре на мобильной и ПК версии

Во вложении скриншоты.

Задача срочная, предлагайте сроки и стоимость