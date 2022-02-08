Добрый день! Требуются следующие доработки на сайте под управлением CMS 1С-Битрикс: 1. Сделать функционал выбора учреждения при входе на сайт Необходимо, чтобы при входе на сайт всплывало окно с выбором города и учреждения в выбранном городе. После выбора ...
Разработка и администрирование сайтов на 1С-Битрикс
Приветствую уважаемые заказчики!
Меня зовут Дмитрий! Более 7 лет занимаюсь разработкой сайтов на 1С-Битрикс, прошел обучение и имею соответствующие сертификаты - https://dev.1c-bitrix.ru/learning/resume.php?ID=74948287-309668
Имею высшее техническое образование по специальности инженер по информационной безопасности.
Оказываю полный спектор услуг по 1С-Битрикс от подбора хостинга до готового интернет-магазина "под ключ".
А так же:
- Разработка сайтов с "нуля" любой сложности.
- Парсинг сайтов
- SEO аудит
Ответственный, исполнительный, всегда на связи. Работаю без предоплат, объем и сумму оплаты обговариваем заранее. Оплата по факту принятия Вами работ!
Статус самозанятого
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт2 года назад