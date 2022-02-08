gusevdb

Дмитрий gusevdb

 
39 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Разработка и администрирование сайтов на 1С-Битрикс

Приветствую уважаемые заказчики!

Меня зовут Дмитрий! Более 7 лет занимаюсь разработкой сайтов на 1С-Битрикс, прошел обучение и имею соответствующие сертификаты - https://dev.1c-bitrix.ru/learning/resume.php?ID=74948287-309668

Имею высшее техническое образование по специальности инженер по информационной безопасности.

Оказываю полный спектор услуг по 1С-Битрикс от подбора хостинга до готового интернет-магазина "под ключ".

А так же:

- Разработка сайтов с "нуля" любой сложности.

- Парсинг сайтов

- SEO аудит

Ответственный, исполнительный, всегда на связи. Работаю без предоплат, объем и сумму оплаты обговариваем заранее. Оплата по факту принятия Вами работ!

Статус самозанятого

Парсинг сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработки сайта на битрикс

    Добрый день! Требуются следующие доработки на сайте под управлением CMS 1С-Битрикс: 1. Сделать функционал выбора учреждения при входе на сайт Необходимо, чтобы при входе на сайт всплывало окно с выбором города и учреждения в выбранном городе. После выбора ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    2 года назад