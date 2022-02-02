Правки по сайту на WORDPRESS

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки961 просмотр
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1. Нужно добавить определение города посетителя сайта

2. На странице контакты нужно сделать вкладки 

Т.е должно быть 8 вкладок с названием города и в каждой вкладке своя карта и сами контакты

WordPress
2 года назад
Pacan4ik94
Андрей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
22 дня назад