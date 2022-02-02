Добавить информативный блок на сайт WordPress.

Після оновлення ВП перестав працювати плагін на сайті.. на скрині.. Замінити його не можна, бо тайтли старі тоді всі пропадають. Завдання - вирішити проблему з плагіном, щоб збереглися існуючі тайтли, можна було б їх змінювати ...