Нужен специалист по сайту Wordpress

Необходимо реализовать для 3х сайтов на OkayCMS мультисайт (города через поддомены. Города дублируют основной домен с подменой переменных). Если есть опыт реализации, пишите в ЛС за подробным ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист по сайту, WordpressНаполнить страницы нашим контентом (контент готов)Меню сайта:ГлавнаяКонтактыAbout usFAQMoreSome curious facts about MoscowMoscow classical toursЯзыковая поддержка Панель шаринга
Всего: 15 страниц.
Также дополнительно потребуется: Поиск и устранение ошибок на сайтеОптимизация сайтаSEO SMM SMO продвижение в целом для сайта.
P.S. Предлагайте вашу стоимость, варианты долгосрочной работы.Связь предпочтительно телеграмм, скайп, совместная видео-конференц связь. Спасибо
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