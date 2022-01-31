Настроить bitrix24

Требуется выполнить мелкие доработки на сайте написанном на Joomla В прикрепленном файле описаны все правки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек хорошо разбирающийся в системе.
Конкретно консультация по некоторым вопросам, возможна частичная настройка.
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