Настроить bitrix24

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки552 просмотра
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Нужен человек хорошо разбирающийся в системе.

Конкретно консультация по некоторым вопросам, возможна частичная настройка.

2 года назад
yamax1840
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад