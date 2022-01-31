Натянуть на вордпресс и создать динамические блоки в админке

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок5195 просмотров
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1) сверстать 11 внутренних страниц, 1 главная

2) создать тему для вордпресс, где блоки будут меняться из админки, например, меню вертикальное справа зависит от типа внутренней страницы. На одной из картинок показаны блоки, в которые свободно должны добавляться новых услуги/описание с картинками и ссылками. На других страницах блоки должны "собираться" автоматически. Для решения не использовать конструкторы.

3) формы обратной связи встроить из битрикс24, но адаптировав верстку под дизайн.

Срок 5 дней

2 года назад
Yev62
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад