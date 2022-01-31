Натянуть на вордпресс и создать динамические блоки в админке

1) сверстать 11 внутренних страниц, 1 главная

2) создать тему для вордпресс, где блоки будут меняться из админки, например, меню вертикальное справа зависит от типа внутренней страницы. На одной из картинок показаны блоки, в которые свободно должны добавляться новых услуги/описание с картинками и ссылками. На других страницах блоки должны "собираться" автоматически. Для решения не использовать конструкторы.

3) формы обратной связи встроить из битрикс24, но адаптировав верстку под дизайн.

Срок 5 дней