Сверстанный сайт "натянуть" на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок715 просмотров
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Админка должна быть понятна и проста в использовании. Сайт двуязычный. Главные страницы - на украинском языке.

Важно! Перенести инфо с нынешнего сайта, сохранив ссылки, title, description, редирект.  Сайт оптимизирован под Seo https://apollonia-dental.com.ua/

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WordPress
2 года назад
lesya19691969
Леся 
54 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
RoKsetup
Евгений 
42 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$100
3 дня