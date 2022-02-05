Добавить товары на сайт и немного поправить вёрстку (вордпресс)

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок1342 просмотра
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Нужно добавить 170 товаров на сайт интернет магазина, поменять цветовую схему и переделать дизайн кнопок. Сайт на Woocommerce Wordpress, подробное ТЗ предоставим.

2 года назад
vorotaev-andrey
35 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад