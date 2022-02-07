Поправить сайт на bitrix

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки615 просмотров
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https://avtoximchistka.ru/

Нужно поправить сайт, а именно раньше при переходе в галерею или на любой раздел, грузился раздел а сейчас ссылка идет на раздел, но всегда отображается главная страница.

Например:

https://avtoximchistka.ru/gallery/khimchistka-avtomobilya/

https://avtoximchistka.ru/news/chto-takoe-ozonirovanie-salona-avtomobilya/

https://avtoximchistka.ru/services/polirovka-avtomobilya/abrazivnaya-polirovka/

При нажатии фотогалереи или услуг, отображается главная страница, но ссылка идет верная.битрикс

2 года назад
alexwind177
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
tsyuha
45 летПольша
12 лет в сервисе
Был
7 часов назад
2 года назад
$5
1 день
Профи! Обязательно обращусь еще.
Прекрасный заказчик. Все четко и по делу. Оплата мгновенная. Всем рекомендую. Спасибо