Изменить сайт на wp Есть маркет на wp

$199
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок1380 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть маркет на wp, нужно настроить вендорные плагины, сделать маркетплейс и убрать текущую тему, повешать новую без тормозов, подробнее обсудим..

2 года назад
Guru241619
Вячеслав 
28 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
  • Похожие заказы

  • Натянуть на Битрикс

    $120

    Есть готовая верстка Сделать работающее с возможностью редактировать из CMS: - меню первого и второго уровня - текстовые страницы - примеры работ (со складыванием в архив в отдельном разделе) - Лицензии - форма зявки - частые вопросы (со складыванием в архив в ...

    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Поправить сайт на bitrix

    [url=https://avtoximchistka.ru/]https://avtoximchistka.ru/[/url] Нужно поправить сайт, а именно раньше при переходе в галерею или на любой раздел, грузился раздел а сейчас ссылка идет на раздел, но всегда отображается главная страница. Например: [url=https://avtoximchistka.ru/gallery/khimchistka-avtomobilya/]https://avtoximchistka.ru/gallery/khimchistka-avtomobilya/[/url] [url=https://avtoximchistka.ru/news/chto-takoe-ozonirovanie-salona-avtomobilya/]https://avtoximchistka.ru/news/chto-takoe-ozonirovanie-salona-avtomobilya/[/url] [url=https://avtoximchistka.ru/services/polirovka-avtomobilya/abrazivnaya-polirovka/]https://avtoximchistka.ru/services/polirovka-avtomobilya/abrazivnaya-polirovka/[/url] При нажатии фотогалереи или услуг, отображается главная страница, но ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Изменить структуру сайта на Bitrix, в шаблоне установлен контрутор

    $30

    Здравствуйте! Нужен специалист по Битрикс,который разрабатывал сайт на данном шаблоне - https://intec.digital/ , К шаблону уже установлен дополнительный модуль-конструктор , что существенно упрощает задачу касаемо доработок на сайте. Мне нужно чтобы вы немного изменили структуру ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработки сайта на битрикс

    Добрый день! Требуются следующие доработки на сайте под управлением CMS 1С-Битрикс: 1. Сделать функционал выбора учреждения при входе на сайт Необходимо, чтобы при входе на сайт всплывало окно с выбором города и учреждения в выбранном городе. После выбора ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Опенкарт Ocstore 2.3

    и важно, чтобы после всех работ не было ошибок после обновления модификаторов в админке и чтобы все доработки были на месте после этого Тз https://docs.google.com/document/d/1KZZ33tDrRWRvFfsQWQxlxRxcVJxFAeOThZO15NieVps/edit

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Восстановить WP сайт из бекапа

    $5

    Добрый день, Есть архив backup сайта целиком сделанного через плагин в WP. В архиве все файлы и база. Требуется восстановить исходный сайт, сейчас установлена голая WP и база. Скриншот архива прилагаю. Доступы к сайту есть SFTP ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Правки по сайту на WORDPRESS

    1. Нужно добавить определение города посетителя сайта 2. На странице контакты нужно сделать вкладки  Т.е должно быть 8 вкладок с названием города и в каждой вкладке своя карта и сами контакты

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Правки по Opencart

    Отключить вот эту хрень [url=http://joxi.ru/Q2KYK5zuLj4NWr]http://joxi.ru/Q2KYK5zuLj4NWr[/url] на [url=http://leutin-ing.ru/shop/]leutin-ing.ru/shop/[/url] Поставить код гугл аналитики (перешлю на почту)

    OpenCart
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    2 года назад