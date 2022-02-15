Починить админку Jooma3

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок567 просмотров
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Давно не обновляли сайт, теперь при попытке  захода в админку только белый экран

2 года назад
astronweb
Валерий 
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
web_serg
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 часов назад
2 года назад
$10
1 день
Спасибо Сергею, сделал все быстро и профессионально. Видно, что человек дружит с Джумлой.
Отличный заказчик! Всем рекомендую! Сотрудничеством доволен!
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