Имеются лендинги созданные на конструкторе Tilda. Экспортировали их в код и загрузили на наш хостинг. Задача посадить лендинг на CMS, настроить поддомены с городами и шаблонами мета тегов. Настроить подмену города в заголовке h1. Настроить интеграцию с сервисом Roistat. Установить Яндекс.Метрику и настроить цели. Провести оптимизацию PageSpeed до показателей 85+ ПК и Мобилка.

Количество лендингов 36шт.

Указывайте стоимость и сроки для одного лендинга, и какую CMS будете устанавливать, ранее реализовывали через WP и HostCMS.