Cделать интернет-магазин используя Wordpress Woocommerce

$350
Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок636 просмотров
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Необходимо сделать интернет-магазин используя Wordpress Woocommerce. Сейчас есть верстка страниц, картинки которых во вложении. Необходимо интегрировать верстку на функционал. То есть, данные должны редактироваться с админ панели, например, добавление товаров и прочее. Язык магазина - иврит. Во вложении также есть короткий бриф по функционалу данного магазина. На данном этапе необходима оценка по срокам и стоимости

WordPressWooCommerce
2 года назад
Shatan
39 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
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