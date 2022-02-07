Cделать интернет-магазин используя Wordpress Woocommerce

Необходимо сделать интернет-магазин используя Wordpress Woocommerce. Сейчас есть верстка страниц, картинки которых во вложении. Необходимо интегрировать верстку на функционал. То есть, данные должны редактироваться с админ панели, например, добавление товаров и прочее. Язык магазина - иврит. Во вложении также есть короткий бриф по функционалу данного магазина. На данном этапе необходима оценка по срокам и стоимости