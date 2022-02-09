Доработка сайта на Wordpress (плагин)

Здравствуйте!

Есть шаблон на WordPress WpJobster на который был написан плагин для оплаты через платёжку WayForPay.

Платежи проходят, теперь надо сделать так чтобы они автоматически подтверждались если успешный и если не успешный, для этого в Wayforpay есть api ответов.

Сейчас надо подтверждать платеж через админку (вручную).

Надо менять Payment Status в соответствии с ответом платёжки на completed или на canceled.

Вот документация по платежке - https://wiki.wayforpay.com/

А здесь документация по плагину к шаблону - https://docs.wpjobster.com/category/138-payment-gateways-api-v2