Доработка сайта на Wordpress (плагин)

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка1291 просмотр
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Здравствуйте!

Есть шаблон на WordPress WpJobster на который был написан плагин для оплаты через платёжку WayForPay.

Платежи проходят, теперь надо сделать так чтобы они автоматически подтверждались если успешный и если не успешный, для этого в Wayforpay есть api ответов.

Сейчас надо подтверждать платеж через админку (вручную).

Надо менять Payment Status в соответствии с ответом платёжки на completed или на canceled.

Вот документация по платежке - https://wiki.wayforpay.com/

А здесь документация по плагину к шаблону - https://docs.wpjobster.com/category/138-payment-gateways-api-v2

WordPressДоработка сайта на WordPress
2 года назад
serovii
Сергей 
26 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад