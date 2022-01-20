Добрый день, требуется создать API для СРА – арбитражной платформы.Под типы трафика.СРА – вознаграждение за действие, ставка.Refshare – процент с продаж, первой и повторных. то есть запрос с базы рекламодателя, к его сайту – порталу – платформе, о повторных покупках клиентом.То есть сверка по IP, локации, приведен нашим сайтом, и каким именно вэб-мастером.Sale – процент с продаж, только с первой.Lead – регистрации, подача заявок, или заполнение формы.Так же требуется в API реализовать систему сигналов.

Полное описание ТЗ в прикрепленном файле, требуется написать на ПХП Ларавел