Вытащить Xml Файл Из Url-Адреса можно просто файлам

Веб-программированиеЗавершен2 заявки558 просмотров
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Вытащить Xml Файл Из Url-Адреса. описание по ссылки внутри, можно просто файлам, последующие обновления буду делать сам

https://xmllink.azurewebsites.net/

2 года назад
vaiper
34 годаЛатвия
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
izmaylov_d
Дмитрий 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$45
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