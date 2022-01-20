Доработать Сайт

Сырой код, с которым профи справится за часа 3: [url=https://disk.yandex.ru/d/G32UTMY86HwJkw]https://disk.yandex.ru/d/G32UTMY86HwJkw[/url] Проект в фигме, который не полностью доработан, но все же раскрывает основную логику будущего MVP: [url=https://disk.yandex.ru/i/LXKxrd0NltrnJw]https://disk.yandex.ru/i/LXKxrd0NltrnJw[/url] Видео тестирование текущей разработки: [url=https://disk.yandex.ru/i/DFn5qj3IGU0Qdg]https://disk.yandex.ru/i/DFn5qj3IGU0Qdg[/url] 3D-модели пока в тестовом режиме. Создаются в ...
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Стек:
- PHP
- CSS, JS
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