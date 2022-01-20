3D-конфигуратор на базе three.js

Сырой код, с которым профи справится за часа 3: https://disk.yandex.ru/d/G32UTMY86HwJkw

Проект в фигме, который не полностью доработан, но все же раскрывает основную логику будущего MVP: https://disk.yandex.ru/i/LXKxrd0NltrnJw

Видео тестирование текущей разработки: https://disk.yandex.ru/i/DFn5qj3IGU0Qdg

3D-модели пока в тестовом режиме. Создаются в Marvelous, дорабатываются в блендере и запекаются. Главное иметь рабочий алгоритм, а потом создадим рабочие модели из производственных лекал, чтобы они соотносились с реальностью. И загрузим полный набор под один фасон.

Тут и начинается ваша работа. Нужно адаптировать дизайн из фигмы под пк. Все функции, кнопочки из макета должны быть работающими. Логика интерфейса показана на 90% в фигме. Но для всего этого у вас будет четкое Тз. Создаем сцену, помещаем туда подготовленные манекены, настраиваем правильное перемещение по сцене и зум. Загружать модели при выборе надо с сервера через апишку из json файла. Настраиваем переключения моделек, которые собираются все в цельную. То же самое и с цветами для текстур. И написать шейдер для принтов (если есть получше решение, то я за, только проджекшен не предлагайте, он уже реализован и плохо. Короче задач много, но многие из них не сложные. Все трудоемкое уже реализовано, останется только разобраться в коде. И все доработать.

Работать надо каждый день с отдачей.

Код должен быть написан на перспективу для поддержания. Так же нужно создать админку, чтобы мы могли делать все добавления моделек, цветов, принтов за вас. Все решения должны быть макчимально простыми, но визуально красивыми.

Работа должна быть выполнена качественно и в срок. Утвердим ТЗ и сроки (не более месяца все).

#vue #three.js