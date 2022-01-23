Экспорт/импорт товаров OpenCart

Веб-программированиеЗавершен6 заявок746 просмотров
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Нужно сделать экспорт товаров и категории из Русская сборка OpenCart Version 2.2.0.0 (rs.1) - импорт в Русская сборка OpenCart Version 3.0.3.8 (rs.2). Товаров 519, категорий 28. Шаблоны похожие.

OpenCart
2 года назад
mikeromanov
Михаил 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
20 дней назад
Выбранный исполнитель
devagency
Роман 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
2 года назад
$50
1 день
RUB
Роман отличный специалист, всё сделал очень быстро, чем указано было в сроках. Дополнительно помог решить некоторые вопросы. Рекомендую. Спасибо за выполненную работу.
Михаил - отличный заказчик, четкая и понятная постановка задачи, отличная коммуникация! Рекомендую к сотрудничеству!
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