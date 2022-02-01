Начинающий php/laravel и XPATH специалист

Нужен человек на доработку сайта Стек: [list][*]PHP[*]CSS, JS[/list]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу помощника на небольшой проект начинающего программиста/PHP и JS - основная задача на первое время - составление парсеров.
(удаленно, неполный рабочий день, свободный график от 20 часов в неделю)
Требуется программист, который знает или готов изучить xpath для разработки парсеров. И регулярные выражения.Знания http запросов, html, json, css - Обязательны!
О проекте: Наш проект по своей сути - парсер разных сайтов.Для того, чтобы мы могли находить данные на сайтах - нужно поддерживать в актуальном состоянии настройки для парсеров для каждого сайта. И добавлять новые.Также доработка апи части: определение местоположений, переводчик на разные языки и тд.
В твои обязанности будет входить:
- Сначала будет только работа с нашей админкой, и составление\редактирование парсеров винтуитивно понятном интерфейсе. Где надо указывать с каких страниц и какие данные надоскачивать нашему парсеру. (нужно будет исследовать сайты, применять xpath и регулярки)Примеры, с которыми будете работать: Это xpath запросы - например, вытащитьпараграфы из html документа внутри тега div - //div[@id]//pИ регулярные выражения типа ([0-9]{5}[A-Z]{2})$ или (\d+)-(\d+)-(\d+)
- Постепенное включение в доработку бэкэнда сервиса на php 7 Laravel +PostgreSQL
Ссылки, которые помогут вам определить сможете вы это делать или нет
https://devhints.io/xpath - сайт, помогает понять, как работать с xpath. Тут показаны примеры как css селекторы переписать на язык xpath.
Просьба писать сразу ваш опыт! Сколько времени готовы работать и желаемую оплату труда.
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