tujh200332228133

Егор tujh200332228133

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстка и дизайн сайтов

Верстальщик и дизайнер.

Свободен для заказов 24 часа в сутки, готов на любую работу связанную со специальностью.

Имею опыт работы с HTML,JS, JQuery,NodeJs,  CSS, SCSS, SASS, gulp,

Figma, Photoshop, WP, знаком с БЭМ, верстаю адаптивно и кроссбраузерно.

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Отзывы заказчиков

Alexandr177
Александр 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Контент менеджер на опенкарт
HTMLOpencart
Спасибо большое! Все очень качественно и оперативно. Всем рекомендую, будем обращаться еще!)
Отличный заказчик, предоставляет конкретное ТЗ, готов к обсуждению деталей заказа, всегда на связи. Оплату производит в срок. Однозначно рекомендую сотрудничать с этим человеком!
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