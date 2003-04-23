Верстка и дизайн сайтов
Верстальщик и дизайнер.
Свободен для заказов 24 часа в сутки, готов на любую работу связанную со специальностью.
Имею опыт работы с HTML,JS, JQuery,NodeJs, CSS, SCSS, SASS, gulp,
Figma, Photoshop, WP, знаком с БЭМ, верстаю адаптивно и кроссбраузерно.
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
3 года назад
HTMLOpencart
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Ответный отзыв
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