Быстрый парсер и бот для внесения данных

Нужно сделать быстрый парсер и бота для внесения данных, чтобы они работали вместе и напрямую. Парсер нашел нужную информацию и сразу же перекинул её на бота, который внес её на страницу. Сам сайт который нужно парсить и другую информацию дам в личных сообщениях. Также хочу сказать что нужно сделать максимальный упор на скорость, так-как она играет большую роль.