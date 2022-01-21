Быстрый парсер и бот для внесения данных

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки562 просмотра
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Нужно сделать быстрый парсер и бота для внесения данных, чтобы они работали вместе и напрямую. Парсер нашел нужную информацию и сразу же перекинул её на бота, который внес её на страницу. Сам сайт который нужно парсить и другую информацию дам в личных сообщениях. Также хочу сказать что нужно сделать максимальный упор на скорость, так-как она играет большую роль.

2 года назад
guest_16427606025351
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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