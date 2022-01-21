Быстрый парсер и бот для внесения данных

Ищу помощника на небольшой проект начинающего программиста/PHP и JS - основная задача на первое время - составление парсеров. (удаленно, неполный рабочий день, свободный график от 20 часов в неделю) Требуется программист, который знает или готов изучить xpath ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать быстрый парсер и бота для внесения данных, чтобы они работали вместе и напрямую. Парсер нашел нужную информацию и сразу же перекинул её на бота, который внес её на страницу. Сам сайт который нужно парсить и другую информацию дам в личных сообщениях. Также хочу сказать что нужно сделать максимальный упор на скорость, так-как она играет большую роль.
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