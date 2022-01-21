Доработать модуль обновления цен сайта

есть сайт на опенкарте. Не получается сделать выгрузку в маркет. Эта страница содержит следующие ошибки: ошибка в строке 65351 в столбце 43: Дополнительное содержимое в конце документа Ниже представляет собой отрисовку страницы до первой ошибки. https://lampa-tut.ru/index.php?route=extension/feed/yandex_yml3 кто может ...