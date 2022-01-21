JS: вызвать скрипт при нажатии кнопки с заданными CSS идентификаторами

Веб-программированиеЗавершен5 заявок579 просмотров
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Необходим скрипт для добавления в head сайта, который бы при нажатии кнопок с заданными через запятую CSS id идентификаторами вызывал бы скрипт вида:

Код кнопок будет такой:

BUTTON TEXT

Соответственно в этом примере наш целевой id - "OUR_TARGET_ID".

CSS
2 года назад
Aleksandro
Александр 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
ZmeyGAR
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$5
1 день
RUB
Виталий творчески выполнил задание, на ходу добавляя необходимые детали. Постоянная коммуникация на высшем уровне. Рекомендую!
Благодарю за сотрудничество! Был рад с Вами познакомиться) ...и буду вновь рад помочь советом и делом.
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