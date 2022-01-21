JS: вызвать скрипт при нажатии кнопки с заданными CSS идентификаторами

Нужно сделать оптимизацию сайта пошив.com Я оптимизировал изображения это немного улучшило загрузку сайта но там наверное так же нужно проводить оптимизацию кода. Изображения некоторые после их оптимизации не сильно потеряли в качестве, некоторые больше. По возможности ...