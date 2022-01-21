Доработка заказа в интернет-магазине на Битриксе

Нужно исправить расчет суммы заказа в корзине при передаче суммы на оплату в Юкассу.

Исходные данные: в интернет-магазине при формировании заказа идет расчет стоимости товаров, доставки с учетом скидок и выбранных пользователем параметров. Все работает кроме 1-гого случая (комбинации набора данных).

Суть доработки: если в корзину положить товар со скидкой + выбирать способ доставки СДЕК с примеркой, то на оплату в Юкассу кассу уходит вся сумма заказа. Конкретно в этом случае это неправильно. Должна уходить

только сумма за доставку.

Другие способы доставки и оплаты рассчитываются и передаются корректно.

Надо созвониться, посмотреть и оценить задачу по Скайпу. Задача срочная, жду ваши предложения.