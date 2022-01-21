Доработка заказа в интернет-магазине на Битриксе

Здравствуйте, у нас интернет-магазин на GooruCMS, он умеет подгружать прайсы в формате xls / xlsx. Нужно создать парсер, который соберет товары с другого конкретного сайта (из выбранных категорий) и будет обновлять информацию о ценах и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно исправить расчет суммы заказа в корзине при передаче суммы на оплату в Юкассу.
Исходные данные: в интернет-магазине при формировании заказа идет расчет стоимости товаров, доставки с учетом скидок и выбранных пользователем параметров. Все работает кроме 1-гого случая (комбинации набора данных).
Суть доработки: если в корзину положить товар со скидкой + выбирать способ доставки СДЕК с примеркой, то на оплату в Юкассу кассу уходит вся сумма заказа. Конкретно в этом случае это неправильно. Должна уходить
только сумма за доставку.
Другие способы доставки и оплаты рассчитываются и передаются корректно.
Надо созвониться, посмотреть и оценить задачу по Скайпу. Задача срочная, жду ваши предложения.
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