Парсер товаров с автозагрузкой цен по расписанию

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок538 просмотров
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Здравствуйте, у нас интернет-магазин на GooruCMS, он умеет подгружать прайсы в формате xls / xlsx. Нужно создать парсер, который соберет товары с другого конкретного сайта (из выбранных категорий) и будет обновлять информацию о ценах и ассортименту по расписанию. Адрес сайта и список категорий отправлю в личном сообщении.

Работаем без предоплаты. Вы можете настроить все на вашем хосте и перенести к нам после оплаты.

2 года назад
Satinell
27 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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