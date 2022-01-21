Парсер товаров с автозагрузкой цен по расписанию

Здравствуйте, у нас интернет-магазин на GooruCMS, он умеет подгружать прайсы в формате xls / xlsx. Нужно создать парсер, который соберет товары с другого конкретного сайта (из выбранных категорий) и будет обновлять информацию о ценах и ассортименту по расписанию. Адрес сайта и список категорий отправлю в личном сообщении.

Работаем без предоплаты. Вы можете настроить все на вашем хосте и перенести к нам после оплаты.