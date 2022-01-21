Исправить ошибки на Yii2

Ищу помощника на небольшой проект начинающего программиста/PHP и JS - основная задача на первое время - составление парсеров. (удаленно, неполный рабочий день, свободный график от 20 часов в неделю) Требуется программист, который знает или готов изучить xpath ...
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У меня появилась проблема, яндекс начал индексировать сайт с разными регистрами.
например ссылки
https://site.com/primer-ssulki
https://site.com/Primer-ssulki
https://site.com/PRimer-ssulki
Индексируются одинаково. Все ссылки открывают один и тот же документ.
Нужно исправить чтобы был только нижний регистр, везде, фреймворк Yii2.
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