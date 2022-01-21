Исправить ошибки на Yii2

Веб-программированиеЗавершен1 заявка513 просмотров
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У меня появилась проблема, яндекс начал индексировать сайт с разными регистрами.

например ссылки

https://site.com/primer-ssulki

https://site.com/Primer-ssulki

https://site.com/PRimer-ssulki

Индексируются одинаково. Все ссылки открывают один и тот же документ.

Нужно исправить чтобы был только нижний регистр, везде, фреймворк Yii2.

2 года назад
alerzo
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
2 года назад
$8
1 день
RUB
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