Расчет зон на google-картах по дистанции от указанных адресов

Задача в рамках карты одного города. Есть 5 типов зданий/адресов, которые дают два ограничения - пешеходная удаленность и прямая дистанция. Соответсвенно, необходимо нанести их на карту так, чтобы были видны районы/адреса не попадающие ни под одно ограничение. Адресов до 1000, плошадь города 1000 км2, зоны необходимо обозначать при разных сочетаниях адресов (пример: тип1 и тип 4, тип1+тип2+тип 5). Карты - google или аналог (кроме яндекса).