Доработки "вики" проекта на симфони (100+ часов)

Здравствуйте.

Кратко - Есть проект на симфони, который требует разные доработки, улучшения и пр. Ищу разработчика который поможет доработки эти реализовывать. Конкретику сложно дать в этом задании, так как доработки могут быть разные, от "поправить кнопку" до "а давайте полностью переделаем личный кабинет"

Стек - php, symfony, docker, mysql

Вся работа только через трекер HUBSTAFF (доступ предоставлю). Укажите пожалуйста в заявке "меня устраивает работа по трекеру" (проверка на р о б о т а) и обязательно желаемую часовую ставку.

В заявке укажите:

1) Ваш скиллист

2) Сколько вы хотите получать за час работы

3) Сколько часов можете работать в день

4) Часовой пояс

5) Юзернейм в телеграме