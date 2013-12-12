Мануал создание блога на бесплатн. блог платформах

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки158 просмотров

Нужен пошаговый мануал (с картинками), по которому неопытный пользователь сможет создать свой блог/сайт.

Необходимо описание регистрации в сервисе, настройки блога, выбор доменного имени (домен сервиса, привязка к своему домену), добавление/редактирование записей.

Требуется описание (отдельными статьями) блог платформ –

1. Блоги@Mail.Ru,

2. Liveinternet.Ru,

3. Я.Ру,

4. Blogspot.com,

5. и создание сайта в сервисе ucoz.ru

Нужен копирайтинг, размер одной статьи от 5000 знаков.

Оплата одной статьи 15 USD

11 лет назад
CoolRaven
Максим 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ermolaev
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$95
7 дней
Подготовил качественные материалы (статьи + обработанные скриншоты) по заданному ТЗ
Работать с Максимом понравилось, он предоставил четкое ТЗ, интересный заказ и вовремя оплатил проект. Отдельно хотелось бы отметить конструктивный подход к сотрудничеству и адекватную оценку стоимости работы. С удовольствием поработаю с Максимом еще.

Заявки фрилансеров

ermolaev
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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